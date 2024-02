Freehold Royalties Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der FreeNeutral Royalties-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,13 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 13,95 CAD liegt, was einer Abweichung von -1,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 13,76 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und damit zu einem "+1,38 Prozent"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die FreeNeutral Royalties-Aktie derzeit als "Gut". Dieses Rating basiert auf 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17,32 CAD, was ein Aufwärtspotential von 24,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (13,95 CAD) bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet insgesamt positiv ist. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität sind hoch, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung für FreeNeutral Royalties ist positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger, die sich auch auf die Aktienkurse auswirken kann, ist ebenfalls positiv. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien sind überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.