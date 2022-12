Freegold Ventures Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

An der Heimatbörse Toronto notiert Freegold Ventures per 17.12.2022, 01:32 Uhr bei 0.44 CAD. Freegold Ventures zählt zum Segment "Gold".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Freegold Ventures auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Freegold Ventures. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 2402,1 und liegt mit 2424 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 95,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Freegold Ventures auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Freegold Ventures-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,44 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,44 CAD) weicht somit 0 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (0,47 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,38 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Freegold Ventures-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Freegold Ventures-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.