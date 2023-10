Freegold Ventures Aktie: Was geht denn hier ab?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Freegold Ventures, die im Segment "Gold" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.10.2023, 06:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 0.35 CAD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Freegold Ventures konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Freegold Ventures auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Freegold Ventures erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,91 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -7,1 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -16,81 Prozent im Branchenvergleich für Freegold Ventures bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,1 Prozent im letzten Jahr. Freegold Ventures lag 16,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Freegold Ventures von 0,35 CAD ist mit -25,53 Prozent Entfernung vom GD200 (0,47 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,42 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -16,67 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Freegold Ventures-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.