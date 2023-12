Die Freee Kk-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Freee Kk-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3257,06 JPY, während der letzte Schlusskurs nur bei 2800 JPY liegt, was einer Abweichung von 14,03 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim 50-Tage-Durchschnitt, der bei 3056,02 JPY liegt und somit ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 2800 JPY. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Freee Kk-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Freee Kk ist hingegen positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. Positive Themen stehen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Freee Kk-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Die relative Stärke der Freee Kk-Aktie wird anhand des Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 91,67, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich jedoch ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.