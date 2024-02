Freee Kk Aktie: Das liegt auf Eis

Die Freee Kk-Aktie wird von Analysten in verschiedenen Bereichen bewertet, um Anlegern eine Einschätzung über die aktuelle Situation des Unternehmens zu geben. Die Bewertung der Stimmungsänderung zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem neutralen Rating führt. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem schlechten Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 56, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis von 58,42 führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Die technische Analyse ergibt, dass die Freee Kk-Aktie sowohl in Bezug auf die 200-Tage-Linie als auch den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein schlechtes Signal aufweist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Freee Kk-Aktie.