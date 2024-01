Freee Kk Aktie: Alles völlig egal!

Die Freee Kk notiert derzeit bei 3055 JPY, was 0,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,7 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Freee Kk gesprochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Freee Kk liegt derzeit bei 36,86, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich auch hier insgesamt eine "Neutral" Einstufung.

Die Analyse von Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht eine präzise und frühzeitige Erkennung starker positiver oder negativer Ausschläge. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Freee Kk jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Freee Kk in den letzten vier Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.