Freedom, ist immer für eine Überraschung gut!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Freedom-Aktie von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit der Aktie befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Freedom-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 57,64), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Freedom-Aktie derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 81,12 USD, während der Kurs der Aktie bei 79,66 USD liegt, was einer Abweichung von -1,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 81,15 USD im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Freedom-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -5, weshalb die Freedom-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.