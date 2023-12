Freedom Holdings Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit von Stimmungsänderungen lassen sich neue Einschätzungen für Aktien ableiten. In Bezug auf Freedom wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, weshalb das Signal neutral bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmungsbewertung führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger die Aktienkurse beeinflussen. Die Analyse von Freedom auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse mithilfe trendfolgender Indikatoren zeigt, dass die Freedom-Aktie eine schlechte Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was auf eine negative Entwicklung hindeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine schlechte Empfehlung für die Freedom-Aktie. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine negative Einstufung hin, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.