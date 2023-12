Freedom Holdings Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Freedom wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Freedom in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Freedom-Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Tage liefern ein schlechtes Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Freedom-Aktie mit -27,37 Prozent Entfernung vom GD200 ein schlechtes Signal ist. Der GD50 weist einen Kurs von 0,2 USD auf, was ebenfalls auf ein schlechtes Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Freedom-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.