Freedom Foods Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Noumi-RSI hat einen Wert von 34,69, was ihn in die Kategorie "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 42,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den 25-Tage-Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Die Analysten haben auch die Stimmung der Anleger in Bezug auf Noumi untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" bewertet, da der GD200 bei 0,11 AUD liegt und der Aktienkurs um 0 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,11 AUD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating als "Neutral".

Das Stimmungsbild und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung für die Stimmung und die Diskussionsstärke honoriert. Zusammengefasst erhält Noumi daher in dieser Hinsicht eine Bewertung als "Gut".