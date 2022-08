Freedom Biosciences erhält 10,5 Millionen Dollar Startkapital für die Erforschung von Psychedelika, was wir wissen

Freedom Biosciences erzielte in einer Seed-Finanzierungsrunde, an der sich u.a. MBX Capital, PsyMed Ventures, Village Global und The Yale Startup beteiligten, beachtliche 10,5 Millionen Dollar. Das Biotech-Unternehmen, das sich in der klinischen Phase befindet und Therapeutika auf der Grundlage verschiedener Psychedelika zur Behandlung von schweren depressiven Störungen entwickelt, wird die Mittel verwenden, um sein führendes Ketamin-Programm sowie andere Forschungsprogramme unter der… Hier weiterlesen