Freedom Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung und das Interesse an Freedom - in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so eine Analyse. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Freedom -, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Freedom - aktuell bei 81,35 USD. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 80,62 USD, was einem Abstand von -0,9 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 81,26 USD, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Freedom - liegt der RSI7 bei 36,27 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an und erhält somit auch eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet ist Freedom - im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,13 liegt die Aktie 68 Prozent unter dem Branchen-KGV von 56,48, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.