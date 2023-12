Freedom Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Freedom-Aktie befindet sich aktuell in einer neutralen Position, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 80,51 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 80,44 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -0,09 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 81,62 USD, was einen Abstand von -1,45 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Für Freedom liegt der Wert bei 18,83, was im Vergleich zum Branchenmittel von 52,68 deutlich günstiger ist. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und der Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Freedom derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,82 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Freedom haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies zeigt sich in einer positiven Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Freedom daher in diesem Bereich ein "Gut" als Bewertung.