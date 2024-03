Freedom Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Freedom-Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 81,16 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75,87, dass die Aktie überkauft ist und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Freedom-Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 81,61 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 70,01 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, da der letzte Schlusskurs auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-10,29 Prozent Abweichung).

Die Anleger-Stimmung bei Freedom in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger in den letzten Monaten ergibt ebenfalls ein neutrales Bild. Weder gab es eine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger noch eine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Freedom-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.