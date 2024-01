Freedom Aktie: Jetzt geht’s los!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freedom liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,85 für "Kapitalmärkte" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Freedom aktuell bei 80,93 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 80,6 USD liegt und somit einen Abstand von -0,41 Prozent hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 80,81 USD, was einer Differenz von -0,26 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Freedom beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Freedom eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.