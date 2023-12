Freedom Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Freedom zeigt einen Wert von 51,45, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 58 zeigt. Auch dies deutet auf eine neutrale Situation hin.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Freedom war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit zehn positiven und zwei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Freedom daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freedom derzeit bei 18 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 52 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Freedom aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Freedom im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite beträgt 0 %, was 5,68 Prozentpunkte unter dem branchenüblichen Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Freedom, basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, den fundamentalen Kennzahlen und der Dividendenrendite.