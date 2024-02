FreeBit Aktie: Es gibt was neues!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet hat gezeigt, dass sich die Stimmung für Freebit in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Freebit auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Freebit. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Freebit daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Freebit-Aktie liegt bei 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ähnliche Werte, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Freebit.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1315,73 JPY für den Schlusskurs der Freebit-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1513 JPY, was einen Unterschied von +14,99 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 1399,8 JPY eine Abweichung von +8,09 Prozent, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Freebit somit für die technische Analyse eine "Gut"-Bewertung.