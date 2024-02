Mit Fredonia Mining wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fredonia Mining wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten und zeigt somit an, dass Fredonia Mining weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,44 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fredonia Mining. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung für Fredonia Mining. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Fredonia Mining aktuell bei 0,07 CAD und erhält die Einstufung "Schlecht". Der Aktienkurs selbst ging bei 0.035 CAD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer aktuellen Differenz von -12,5 Prozent und damit einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".