Fredonia Mining Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für die Fredonia Mining-Aktie liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 100, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine schlechte Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechtes Rating.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fredonia Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,08 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,04 CAD liegt deutlich darunter, mit einer Abweichung von -50 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,05 CAD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, mit einer Abweichung von -20 Prozent. Auf Basis dieser Kennzahlen wird die Aktie als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Fredonia Mining in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe als "neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment als wichtiger Stimmungsindikator für die Aktienbewertung zeigt, dass die Aktie von Fredonia Mining zwar im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand, jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fredonia Mining. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.