Fredonia Mining Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Fredonia Mining wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle RSI7 liegt bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst. Bei Fredonia Mining zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Fredonia Mining in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen, da der Schlusskurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Insgesamt wird dem Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating verliehen.