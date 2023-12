Freakout Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Freakout-Aktie zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Freakout-Aktie als überverkauft angesehen wird, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Freakout-Aktie in dieser Kategorie gut bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Freakout-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Freakout-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Freakout-Aktie gemäß der analysierten Kriterien eine neutrale Bewertung.