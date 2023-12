Freakout Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Freakout in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität für Freakout in den letzten vier Wochen ergeben, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Freakout-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1134,74 JPY. Der letzte Schlusskurs von 820 JPY weicht somit um -27,74 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 827,78 JPY, was einer Abweichung von -0,94 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Freakout in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Einschätzung "Neutral" zustande kommt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für Freakout auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 38,24 Punkte, während der 25-Tage-RSI einen Wert von 60,44 aufweist. Dadurch wird die Aktie auch in diesem Bereich insgesamt als "Neutral" bewertet.