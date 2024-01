Freakout Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Bei Freakout gibt es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine deutliche Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Freakout daher für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Freakout beträgt der RSI 53,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird Freakout daher auf Basis des RSI mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der längerfristige Durchschnitt der Freakout-Aktie (1114,18 JPY) deutlich unter dem letzten Schlusskurs (823 JPY) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (840,4 JPY) liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich für Freakout auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine durchgängige "Neutral"-Einstufung für Freakout.