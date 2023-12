Frauenthal Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Anlegerstimmung gegenüber Frauenthal war in den letzten Tagen neutral. Dies zeigt sich auch in den Diskussionen in den sozialen Medien, wo weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen bewegen sich ebenfalls in erster Linie im neutralen Bereich. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Frauenthal daher eine "Neutral"-Einschätzung von Seiten der Marktteilnehmer.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Frauenthal-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 23,93 EUR liegt und der aktuelle Kurs bei 24 EUR, was eine Abweichung von +0,29 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 23,73 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (+1,14 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Dividendenpolitik der Aktie wird als "Schlecht" eingestuft, da Frauenthal derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren, wobei der Unterschied 2,53 Prozentpunkte beträgt (0,25 % gegenüber 2,78 %).

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Frauenthal gemischte Bewertungen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, wofür sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Frauenthal basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.