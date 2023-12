Frauenthal Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Aktienkurs von Frauenthal hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,12 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 2,28 Prozent gestiegen, was für Frauenthal eine Underperformance von -1,15 Prozent bedeutet. Im Sektor "Industrie" lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 3,81 Prozent, wobei Frauenthal 2,69 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Frauenthal derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 2,56 Prozentpunkte (0,25 % gegenüber 2,81 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt, dass es keine signifikanten Veränderungen in den Diskussionen über das Unternehmen gab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Frauenthal-Aktie.

Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend neutrale Themen wurden in den Diskussionen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Frauenthal bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.