Frauenthal Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Frauenthal-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (36,36) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Frauenthal-Aktie mit 24 EUR derzeit 1,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +0,38 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Frauenthal derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0,25 % gegenüber 2,67 %), was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Frauenthal-Aktie ist insgesamt positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien und positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.