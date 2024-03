Frasers Logistics and Industrial Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie bieten. Bei der Bewertung von Frasers Logistics & Commercial Trust wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Frasers Logistics & Commercial Trust um 8,77 Prozent unter dem GD200 liegt, was als ein schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen weist einen Kurs auf, der ein neutrales Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Frasers Logistics & Commercial Trust-Aktie aufgrund des RSI der letzten 7 Tage als überverkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen wird als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein gutes Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Frasers Logistics & Commercial Trust in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als neutral bewertet.