Frasers Logistics and Industrial Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Frasers Logistics & Commercial Trust betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit einem Tag, an dem die Anleger neutral eingestellt waren. Es gab verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für Frasers Logistics & Commercial Trust führt.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Aktie eine geringe Entfernung vom GD200, was zu einem neutralen Signal führt. Der GD50 hingegen deutet auf ein gutes Signal hin, da der Abstand +6,48 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Frasers Logistics & Commercial Trust-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.