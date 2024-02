Frasers Logistics and Industrial Aktie: Ist es vollbracht?

Die Frasers Logistics & Commercial Trust zeigt sich in der technischen Analyse mit einem aktuellen Kurs von 1,07 SGD und einer Entfernung von -7,76 Prozent vom GD200 (1,16 SGD) als "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,12 SGD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,46 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die Frasers Logistics & Commercial Trust eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Bei der Betrachtung durch die Anleger ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer der sozialen Medien vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Frasers Logistics & Commercial Trust liegt bei 63,64, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 60 auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt.

Insgesamt erhält die Frasers Logistics & Commercial Trust in verschiedenen Kategorien die Einstufung "Neutral" hinsichtlich des Aktienkurses und des Stimmungsbildes.