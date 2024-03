Frasers Logistics and Industrial Aktie: Ist es das gewesen?

Die Frasers Logistics & Commercial Trust-Aktie wird derzeit auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen negativen Trend hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,15 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 1,04 SGD liegt, was einer Abweichung von -9,57 Prozent entspricht. Für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,45 Prozent). Insgesamt erhält Frasers Logistics & Commercial Trust somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Frasers Logistics & Commercial Trust für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Frasers Logistics & Commercial Trust in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) weist auf eine neutrale Bewertung hin. Sowohl der RSI als auch der RSI25 liegen im neutralen Bereich, was zu einem Gesamtbild führt, das zu einem Rating "Neutral" führt.