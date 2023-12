Frasers Hospitality Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Frasers Hospitality Trust in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie war ebenfalls im normalen Bereich, was zu dem gleichen "Neutral"-Rating führt.

Ein Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 40 für Frasers Hospitality Trust, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 56,25 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung und des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Frasers Hospitality Trust-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine ähnliche Bewertung. Der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts beträgt 0,48 SGD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,5 SGD liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider. Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Frasers Hospitality Trust als "Neutral" einzustufen ist.