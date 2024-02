Frasers Hospitality Aktie: In Lauerstellung

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Mittel zur Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Frasers Hospitality Trust diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um Frasers Hospitality Trust behandelt. Aufgrund dieser Tatsache ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Frasers Hospitality Trust-Aktie ergibt einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

Darüber hinaus lässt sich die Frasers Hospitality Trust-Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Frasers Hospitality Trust-Aktie aktuell bei 0,48 SGD verortet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt ebenfalls -4,17 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Frasers Hospitality Trust auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse.