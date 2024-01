Frasers Hospitality Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Frasers Hospitality Trust heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Frasers Hospitality Trust weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 57,14, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Auch die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Frasers Hospitality Trust können interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate liefern. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf und entspricht somit ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung für Frasers Hospitality Trust.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Frasers Hospitality Trust diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Frasers Hospitality Trust mit 0,485 SGD inzwischen -3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -1,02 Prozent beläuft. Somit ergibt sich auch aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Aktie.