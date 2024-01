Frasers Hospitality Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Frasers Hospitality Trust-Aktie zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt werden als solche Indikatoren betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 0,48 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,495 SGD liegt, was einer Abweichung von +3,13 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Frasers Hospitality Trust-Aktie eine Bewertung von "Neutral". Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,5 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Frasers Hospitality Trust-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Frasers Hospitality Trust einen Wert von 33,33, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Frasers Hospitality Trust-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt war.

Abschließend zeigt die Analyse der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Die Aktie wird daher auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.