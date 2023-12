Fraser andeADR Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die aktuelle Stimmung und Diskussionsintensität der Anleger rund um die Fraser And Neave-Aktie wurden eingehend analysiert. In Bezug auf die Stimmungsänderung gab es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergab kein eindeutiges Bild, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Fraser And Neave-Aktie mit -13,12 Prozent in den letzten 12 Monaten um mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Verbrauchsgüter". Ebenso zeigt sich ein deutlicher Abstand zur durchschnittlichen Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fraser And Neave-Aktie mit einem RSI-Wert von 66,67 aktuell als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, der ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Zusätzlich wurde die Stimmung in den sozialen Medien beobachtet, und es stellte sich heraus, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Fraser And Neave eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Somit erhält Fraser And Neave von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Stimmung der Anleger.