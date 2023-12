Fraser andeADR Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von Fraser And Neave verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,63 Prozent, was 4,58 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors (-6,05 Prozent) liegt. Im Nahrungsmittelsektor beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,18 Prozent, wobei die Aktie von Fraser And Neave aktuell um 4,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität mit einer neutralen Einschätzung, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Fraser And Neave ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,74 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fraser And Neave weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.