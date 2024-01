Fraser andeADR Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt interessante Ausprägungen bei Fraser And Neave. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für das Unternehmen.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird untersucht, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Fraser And Neave in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -5,52 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche und von 5,92 Prozent im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor gezeigt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Kommentare und Wortmeldungen zu Fraser And Neave abgegeben, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Fraser And Neave basierend auf den Analysen der Kommunikation im Internet, des Relative-Stärke-Index, des Branchenvergleichs und der Anlegerstimmung.