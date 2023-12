Fraser, Neave Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche weist Fraser And Neave mit einem KGV von 11,74 einen Wert unter dem Durchschnitt auf. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Fraser And Neave im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,63 Prozent erzielt, was etwa 4,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Nahrungsmittel" beträgt -6,18 Prozent, und Fraser And Neave liegt aktuell 4,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Relative Strength Index (RSI), der anhand von Kursbewegungen die aktuelle Marktsituation bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (40 Punkte) deuten darauf hin, dass Fraser And Neave derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Fraser And Neave durchschnittlich sind. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Fraser And Neave - während das KGV positiv aufgefasst werden kann, zeigt die Aktienkursentwicklung Unterperformance, und der RSI signalisiert Neutralität. Die längerfristige Betrachtung des Sentiments und Buzz ergibt ebenfalls ein neutrales Bild.