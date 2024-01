Fraser, Neave Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse von Fraser And Neave zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs von 1,09 SGD, was einer Abweichung von +1,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Fraser And Neave in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,12 Prozent erzielt hat. Dies liegt unter dem Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche um -5,52 Prozent und auch unter dem Verbrauchsgüter-Sektor um 5,92 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Fraser And Neave weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Fraser And Neave auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des RSI und der Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird.