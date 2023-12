Fraser, Neave Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fraser And Neave-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Fraser And Neave mit einer Rendite von -13,12 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite mit -7,1 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Fraser And Neave eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fraser And Neave daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der Wert für Fraser And Neave bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".