Fraser, Neave Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von Fraser And Neave erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,38 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") einer Überperformance von 6,37 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" liegt bei -7,79 Prozent, sodass Fraser And Neave derzeit 8,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fraser And Neave bei 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als 96 Prozent niedriger eingestuft wird. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" und unterbewertet eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls betrachtet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da Fraser And Neave weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Fraser And Neave damit ein "Neutral"-Rating.