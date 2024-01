Fraser, Neave Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse von Fraser And Neave ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 1,16 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,06 SGD liegt. Dies ergibt eine Distanz von -8,62 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,05 SGD, was einer Abweichung von +0,95 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in den Diskussionen über Fraser And Neave. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Fraser And Neave jedoch nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten Tagen gegenüber Fraser And Neave neutral eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fraser And Neave im letzten Jahr eine Rendite von -13,12 Prozent erzielt, was 6,49 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -7,24 Prozent, wobei Fraser And Neave derzeit 5,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.