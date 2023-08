Fraport wird etwas optimistischer für 2023

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport wird zum Sommer etwas optimistischer für das laufende Jahr. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte die obere Hälfte der Zielspanne von 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Auch der konsolidierte Überschuss werde voraussichtlich oberhalb der Mitte der Spanne von 300 bis 420 Millionen Euro liegen. Die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen dürfte etwa in der Mitte von 80 bis 90 Prozent des Niveaus von 2019 herauskommen. Dies entspricht etwa 60 Millionen Passagieren nach 70,6 Millionen im Jahr vor der Corona-Pandemie.

Im zweiten Quartal erzielte Fraport einen Umsatz von gut einer Milliarde Euro und damit 28 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn (Ebitda) ging allerdings um vier Prozent auf 323 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von gut 102 Millionen Euro, eine Steigerung um 73 Prozent. "Die Erholung der Passagiernachfrage hält über unser gesamtes Airport-Portfolio an", sagte Vorstandschef Stefan Schulte. In der ersten Jahreshälfte sei die Zahl der Passagiere auf rund 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus gestiegen. Im Juli lag sie nach vorläufigen Zahlen bei etwa 87 Prozent./stw/men