Fraport wird Partner des Deutschen Journalistenpreises

Frankfurt am Main (ots) -Mit Fraport (https://www.fraport.de) wird ein weiteres namhaftes Unternehmen Partner des Deutschen Journalistenpreises (https://www.djp.de) und setzt damit ein Zeichen seiner Wertschätzung und Unterstützung des Qualitätsjournalismus.Der Preis wird seit 2007 jährlich für redaktionelle Texte zu Wirtschafts- und Finanzthemen ausgelobt. Der unabhängigen Jury (https://www.djp.de/ausschreibung_jury2023.html) gehören mehr als 100 hochrangige Repräsentanten aus Medien, Wirtschaft und Wissenschaft an, darunter Herausgeber, Chefredakteurinnen und Ressortleiter aller führenden deutschsprachigen Medien für Wirtschaftsthemen, renommierte Institutsdirektoren und Professorinnen, Verbandspräsidenten, die Leiter und Leiterinnen mehrerer Journalistenschulen sowie die Preisträger des Vorjahres. Im Club des Deutschen Journalistenpreises geben die Jurymitglieder im regelmäßigen Austausch mit den Preisträgern und Nominierten sowie führenden Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft während des Jahres kontinuierlich Impulse (https://www.early-editors.de/) für den Qualitätsjournalismus.Die Jurymitglieder erhalten sämtliche Texte anonymisiert ohne Layout: Allein die Kraft des Wortes zählt. 2023 lagen der Jury 410 Beiträge aus neun Themenressorts vor, recherchiert und geschrieben von 372 Journalistinnen und Journalisten für 76 Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Dokumentation der Preisverleihung mit der Würdigung der Siegertexte durch die Laudatoren ist dauerhaft als Video (https://www.djp.de/preisverleihung.html) auf der Webseite des Deutschen Journalistenpreises abrufbar. Die prämierten Beiträge (https://www.djp.de/preisverleihung_gewinner2023.html) können dort ebenso wie alle nominierten Artikel der vergangenen Jahre als Texte und im Layout eingesehen werden.Die weiteren Partner sind BASF, Commerzbank, DWS, EnBW, Huawei, HypoVereinsbank, Randstad, RWE, Siemens und Signal Iduna. Bewerbungen und Empfehlungen für die 18. Ausschreibung 2024 sind jederzeit online auf djp.de möglich. Als Preisgeld sind 45.000 Euro ausgelobt. Ein Fünftel davon fließt an wohltätige Zwecke (https://www.djp.de/preisverleihung_spendenempfaenger.html).Pressekontakt:Volker NorthoffDeutscher Journalistenpreis (djp)Frankfurt/MainTelefon: 069 / 40 89 80-00Telefax: 069 / 40 89 80-10E-Mail: info@djp.deOriginal-Content von: djp - Deutscher Journalistenpreis, übermittelt durch news aktuell