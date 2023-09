Fraport verlängert Vertrag mit Chef Stefan Schulte bis Sommer 2027

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Flughafenbetreiber Fraport setzt auch in den kommenden Jahren auf die Führungsfähigkeiten von Chef Stefan Schulte. Der Manager werde Fraport weitere drei Jahre als Vorstandsvorsitzender führen, teilte das MDax -Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Schultes Vertrag läuft damit nun bis Ende August 2027. Er kam 2003 ins Unternehmen, 2007 wurde er dann stellvertretender Chef. Seit 2009 leitet er die Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens.

Hessens Finanzminister und Fraport-Aufsichtsratschef Michael Boddenberg (CDU) zeigte sich davon überzeugt, dass Schulte auch künftig "die richtigen Akzente für eine gute Zukunft des Unternehmens und seiner Beschäftigten" setze. Schulte werde die coronabedingte hohe Unternehmensverschuldung weiter abbauen, wo nötig strategische Anpassungen vornehmen sowie wichtige Wachstumsprojekte abschließen, sagte Boddenberg weiter./lew/ngu