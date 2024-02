Fraport, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Aktienkurs von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,05 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 5 Prozent, was einer Underperformance von -6,06 Prozent für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,67 Prozent im letzten Jahr, wobei Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide um 5,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 12,22 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,19 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,97 Prozent), wodurch auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.