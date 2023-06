Fraport erwartet Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung: Q2 Bericht in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In knapp einem Monat wird das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen Fraport seinen Finanzbericht für das zweite Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Fraport-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 4,50 Mrd. EUR, und in 38 Tagen werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht zurückgehen wird. Im zweiten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Fraport noch 808,90 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 862,72 Mio. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +81,20% steigen und sich auf 107,27 Mio. EUR belaufen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten optimistisch gestimmt. Es wird erwartet, dass der...