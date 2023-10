Fraport erhält Zuschlag für Flughafen-Terminals in Washington

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Flughafenbetreiber Fraport erweitert sein US-Geschäft in der Bundeshauptstadt Washington. Ab dem kommenden Jahr werden die Frankfurter die Gastro- und Einzelhandelsflächen in den Flughäfen-Terminals Washington Dulles International und Ronald Reagan National vermarkten. Die Konzession der Flughafenbehörde habe eine Laufzeit von zehn Jahren, berichtete der MDax -Konzern am Donnerstag in Frankfurt. Beide Flughäfen werden im Jahr jeweils von mehr als 21 Millionen Passagieren genutzt und verfügen jeder über rund 11 000 Quadratmeter kommerzielle Flächen. Fraport ist in den USA bereits an zwei New Yorker Flughäfen sowie in Baltimore, Cleveland und Nashville als Center-Manager aktiv./ceb/DP/jha

