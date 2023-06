Fraport: Wachsendes Kurspotenzial steigt auf 61,20 EUR mit einem Plus von 24,14%

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die gestrige Kursentwicklung von Fraport am Finanzmarkt lag bei +1,29%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage – also einer vollständigen Handelswoche – summieren sich hingegen auf -0,74%, was den neutralen Trend des Marktes unterstreicht.

Bankanalysten sehen jedoch mittelfristiges Potenzial für Fraports Aktienkurs. Das aktuelle Kursziel liegt bei 61,20 EUR und würde Investoren ein maximales Potential in Höhe von +24,14% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Entwicklung des Trends.

Dennoch empfehlen insgesamt 17 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Nur eine Einzelperson rät dazu sie zu verkaufen.

Das positive Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,89 erhalten.

