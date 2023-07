Fraport: Ein Unternehmen mit Potenzial - Kursziel bei 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Fraport-Aktie wird von Analysten aktuell als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 61,20 EUR, was einem Potenzial von +23,64% entspricht.

• Am 14.07.2023 verlor die Fraport-Aktie an Wert

• Nach durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten hat Fraport ein mittelfristiges Kursziel von 61,20 EUR

• Das Guru-Rating für das Unternehmen bleibt unverändert bei 3,81

Obwohl die Aktie am gestrigen Handelstag um -0,48% an Wert verloren hat und sich in den letzten fünf Handelstagen ein positiver Trend gezeigt hat (+2,27%), sind viele Analytiker zuversichtlich bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

Während acht Experten zum Kauf raten und acht weitere eine eher optimistische Einstellung vertreten (“Kauf”), bewerten zehn Experten das Unternehmen neutral (“halten”). Nur ein Experte...